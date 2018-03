Negli ospedali dell'Ulss 4 una cassetta per suggerimenti e reclami con foto dei manager

Una cassetta postale dove imbucare suggerimenti, reclami, ringraziamenti. E se non bastasse ci sono i numeri di telefono e gli indirizzi mail dei manager dell’azienda sanitaria, con tanto di foto. Da lunedì 19 marzo all’ingresso dei tre ospedali dell’Ulss4 (San Donà, Portogruaro e Jesolo) è attiva la prima customer satisfaction funzionante con carta e penna biro per migliorare le relazioni comunicative ed informative tra utenza e azienda sanitaria.

Due totem all'ingresso

La novità lanciata dalla Regione, presente in tutti i 68 ospedali del Veneto, prevede la presenza di due totem all’ingresso dei presidi ospedalieri: il primo mette a disposizione del cittadino un modulo da compilare con i suoi commenti sull’organizzazione e sull’assistenza ricevuta, che possono essere sia segnalazioni, sia lamentele, sia complimenti, da imbucare nella cassetta postale rossa ben visibile; in un secondo totem sono esposte le foto, mail e numero di telefono, del direttore generale e dei manager (direttore sanitario, amministrativo e dei servizi sociosanitari) che compongono la direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Ulss4, in modo che il cittadino possa avere la visione diretta e l’eventuale contatto di chi amministra l’azienda sanitaria.

"Per ampliare il dialogo"

Martedì mattina la novità è stata presentata ai giornalisti con la presenza del direttore generale dell’Ulss4 “Veneto orientale”: “Questa è un’azienda friendly perché da sempre è disponibile al dialogo con i cittadini, le porte del mio ufficio e di quelli della direzione strategica sono sempre aperte a tutti – ha spiegato Carlo Bramezza – . Questa novità amplia ancor di più il dialogo con l’utenza, in particolare a quella più anziana o non avvezza all’utilizzo delle nuove tecnologie, dato che si ritorna all’utilizzo di carta e penna. Tutti i messaggi, anche anonimi, verranno presi in considerazione, ovvio che se il cittadino indicherà il proprio nominativo si potrà anche contattarlo per ringraziarlo, per risolvere eventuali segnalazioni e migliorare così ancor di più la sanità pubblica con la collaborazione diretta degli utenti”.