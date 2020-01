Preso l'uomo che si aggirava con un coltello tra le calli di Venezia

È stato individuato il "misterioso" aggressore segnalato nei giorni scorsi da alcuni volantini affissi tra le calli di Venezia. L'uomo era descritto come pericoloso e gli erano attribuiti episodi di minacce ai passanti con l'uso di un coltello, tanto che i poliziotti del commissariato di San Marco e delle volanti hanno intensificato i pattugliamenti fino ad intercettarlo.

Aggressioni con coltello a Venezia

L'uomo è stato avvistato nella notte tra mercoledì e giovedì, verso le 2, in zona calle Contarini, a Dorsoduro. Lui ha accelerato il passo, cercando di allontanarsi, ma gli agenti lo hanno bloccato per procedere con i controlli: effettivamente l'uomo aveva con sé una lama di coltello (priva di manico, della lunghezza di 10 centimetri), oltre a quattro involucri contenenti 2,4 grammi eroina. Identificato per T.F., kosovaro di 30 anni, è stato denunciato stato di libertà per i reati di porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti proseguono proprio per attribuirgli con certezza ulteriori episodi di aggressione o minaccia.