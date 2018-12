Cavallino: il dottor Ghezzo va in pensione, lo sostituirà la dottoressa Zanon

Il prossimo 31 gennaio il dottor Luciano Ghezzo, medico di medicina generale con studio in via Fausta 69 a Cavallino Treporti, cesserà l’attività per andare in pensione. A sostituirlo sarà la dottoressa Chiara Zanon, originaria di Caorle, che svolgerà attività nello stesso studio con un incarico provvisorio in attesa del definitivo, come previsto dalla normativa nazionale.

L’azienda Ulss4 provvederà al trasferimento d’ufficio di tutti i pazienti del dottor Ghezzo al nuovo medico, fermo restando la libertà, per gli stessi pazienti, di scegliere un nuovo medico di famiglia qualora lo desiderassero. Gli assistiti del dottor Ghezzo non dovranno pertanto recarsi agli sportelli dell’anagrafe sanitaria per essere assegnati al medico subentrante perché questa operazione verrà effettuata direttamente dall’azienda. Al dottor Ghezzo vanno i ringraziamenti, da parte dell'Ulss, per il prezioso contributo che ha portato negli anni a questa comunità. Gli auguri di buon lavoro, invece, alla dottoressa Zanon.