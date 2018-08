Cede un pontile delle gondole dismesso a San Stae: quattro persone finiscono in acqua

Quattro feriti lievi e un grosso spavento. Sono dovuti intervenire anche i sanitari del Suem 118 giovedì mattina a San Stae, sul Canal Grande (dal lato opposto rispetto a San Marcuola), per prestare soccorso ad alcune persone in seguito al cedimento di un pontiletto. I malcapitati hanno improvvisamente sentito mancare l'appoggio sotto i propri piedi, finendo in acqua.

Pompieri e polizia locale sul posto

Il tratto è stato evacuato e transennato dai vigili del fuoco, giunti subito dopo l'allarme, attorno alle 12.10. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, cui è spettato il compito di effettuare i primi rilievi e supportare le operazioni di soccorso. Al vaglio le cause che hanno portato al crollo.