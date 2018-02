Folle inseguimento: fugge in contromano a bordo di una moto rubata, centauro bloccato

Fuga rocambolesca nella mattinata di giovedì in via Trieste a Marghera. Attorno alle 11 un centauro dopo aver avvistato un pattuglia della polizia ha improvvisamente svoltato, cercando di dileguarsi. A nulla è valso il segnale di "alt" intimato dagli agenti, che hanno capito subito l'intenzione del motociclista di evitare il posto di blocco. Gli uomini in divisa senza perdere tempo si sono messi all'inseguimento del motociclo, che incurante dell'alta densità di traffico ha cercato di far perdere le proprie tracce su vie secondarie, anche contromano.

La fuga a piedi

Giunto all'altezza di via Bottenigo il motociclista ha abbandonato il mezzo e il casco, fuggendo a piedi. Prima scavalcando le recinzioni delle abitazioni limitrofe, poi attraversando i campi adiacenti alle case, fino a raggiungere il cimitero. Ma il ragazzo, poi identificato per un 20enne di nazionalità marocchina, non ha fatto bene i propri conti, dal momento che i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo, ponendo fine alla sua corsa. All'inizio ha cercato di divincolarsi dalla morsa degli agenti, sferrando anche gomitate, fino ad essere definitivamente neutralizzato.

Senza patente su moto rubata

Dai successivi accertamenti è emerso come il ragazzo, con diversi precedenti a proprio carico, fosse privo di patente di guida, avesse alterato il numero di targa e abraso il numero di telaio della moto, che era stata rubata. Alla successiva perquisizione è stato trovato anche in possesso di sostanze stupefacenti. Per lui è quindi scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e uso di atto falso.