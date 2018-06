Sicurezza da film alla Mostra del cinema: super sala operativa connessa con il mondo

Mostra del Cinema e Redentore, Venezia si appresta a vivere i due eventi clou dell'estate e intende farlo in sicurezza. Per questo motivo durante la kermesse cinematografica traslochera in laguna S.O.I., la "Sala operativa interforze" che in passato ha fatto capolino esclusivamente al G7 di Taormina: "Arriverà da Roma personale specializzato della Direzione centrale anticrimine, sarà quest'ultimo a veicolare le informazioni - ha spiegato il questore Danilo Gagliardi - la S.O.I. sarà utilizzata per tutta la durata della Mostra e consentirà il collegamento in tempo reale con 192 Paesi per il controllo di qualsiasi persona o movimento che avremo bisogno di verificare".

Sala "Mirror"

La sala "Mirror", così è stata battezzata, è un gioiello attivo di giorno e di notte: "Lavora 24 ore al giorno permettendo di veicolare informazioni sul territorio, quando necessario, e sviluppa un'attività sinergica con gli altri posti di polizia del mondo", ha spiegato il vicedirettore generale della Pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale, prefetto Nicolò D’Angelo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Redentore, accento sul traffico acqueo

Per quanto riguarda il Redentore, previsto la sera del 14 luglio, Prefettura e forze dell'ordine sono al lavoro per migliorare ulteriormente un modello di "safety and security" che, secondo il questore Gagliardi, è stato promosso a pieni voti: "Ovviamente ogni anno che passa affiniamo determinate situazioni - ha sottolineato - Nei debriefing è emersa qualche criticità che ci accingiamo a correggere ampliando e potenziando in particolare i servizi di vigilanza riguardanti gli spazi acquei. Le modifiche che apporteremo serviranno a migliorare il deflusso e afflusso dei natanti, che saranno posizionati meglio".