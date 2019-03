Murano piange Stefano e Rosina: «Persone speciali»

Tutti, a Murano, conserveranno un bel ricordo di Stefano Zalloni e Rosina Vitturi, 94 e 96 anni, morti tragicamente stanotte in un incendio in casa. «Due persone bravissime, non è giusto che siano finite così», commentano i vicini di casa e i negozianti attorno. Sull'isola si conoscono un po' tutti e Stefano ha lasciato il segno: nel tempo si era impegnato nel volontariato e nella cura degli altri e fino a qualche anno fa, assieme alla moglie, assisteva altre persone anziane.

Al servizio della comunità

Negli ultimi tempi, a causa dell'età avanzata, si muovevano poco. «Nella bella stagione li vedevi spesso seduti sulla panchina qui davanti - raccontano i commercianti di calle Bressagio -. Delle badanti li accompagnavano a fare una passeggiata, a prendere il gelato». Stefano e Rosina, prima di andare in pensione, avevano lavorato alle Conterie. Non avevano figli, ma due nipoti che sono arrivate sul luogo della tragedia in mattinata. Hanno ricordato gli zii con commozione: «Erano persone speciali. Facevano parte dell'Avis locale, di cui Stefano era stato presidente, dell'Aido, della Giorgione benefico di Venezia». Ed erano «come dei nonni» per uno dei vicini di casa, che è riuscito a mettersi in salvo.

L'incendio

I due coniugi sono morti probabilmente soffocati dal fumo. Abitavano nel piano di mezzo della palazzina di tre piani e, quando si sono accorti dell'incendio, era ormai troppo tardi. In pochi minuti sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri e soccorsi del Suem 118, che hanno trovato i due anziani in camera da letto: i tentativi di rianimazione, però, sono stati vani.