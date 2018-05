Furto nella cuccetta del treno: il sospetto se ne va e lascia una borsa con 3 chili di maria

Il furto in treno porta a scoprire qualcosa di ben più "pesante". A far scattare i controlli a bordo di un Intercity notte sulla tratta Roma-Venezia è stato l'allarme lanciato da uno dei passeggeri, il quale, la sera del 26 aprile, si è reso conto di essere stato derubato del portafoglio e del cellulare. Così ha chiesto l'aiuto del personale di scorta, spiegando di sospettare di un ragazzo che si trovava in cuccetta con lui.

Borsa con la droga

Quando gli operatori della polizia ferroviaria sono entrati, alla stazione successiva, il presunto ladro era sparito. Nella fuga aveva abbandonato una borsa nella cuccetta, all'interno c'erano tre chili di marijuana. Tramite le informazioni e le descrizioni fornite è stato possibile estrapolare l’immagine dell’uomo dal portale immigrazione e, una volta identificato, procedere con una denuncia nei suoi confronti per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un trentenne nigeriano, pregiudicato per reati specifici.

Furto

Lo stesso giorno gli agenti in borghese della polfer hanno fermato e denunciato un quarantacinquenne cittadino bosniaco, già noto per furti a bordo dei convogli. In questo caso si è reso responsabile del reato di ricettazione di un bagaglio sottratto ad un viaggiatore a bordo di un treno Italo proveniente da Roma. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.