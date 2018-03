Sviluppo e riqualificazione dei chioschi di Pellestrina: saranno fissi e aperti tutto l'anno

Modifiche a due spazi dedicati al commercio a Pellestrina, il primo nelle vicinanze dell'imbarcadero del vaporetto per Chioggia e il secondo al terminal del ferryboat di Santa Maria del Mare. È il contenuto della delibera approvata dalla giunta comunale veneziana, nata per incentivare le attività economiche del territorio che garantiscono servizi e nuove possibilità di lavoro. Nello specifico si propone al Consiglio, che dovrà votare il documento, di modificare le norme risalenti al 2007 che stabilivano dimensioni e caratteristiche delle strutture, nonché la durata temporale dell’occupazione dei posteggi.

Ampliamento e regolamentazione dei chioschi

La proposta è di passare, previa acquisizione dei titoli edilizi ed igienico sanitari, da banchi amovibili a chioschi fissi collocati su una superficie che va dai precedenti 8 per 6 metri ad una di 10 per 7 metri. Il tutto per un periodo d’utilizzo che passa dai precedenti 5 mesi (maggio-settembre) a 12 mesi. Viene infine confermata la finalità con cui vengono assegnati i posteggi, che riguarderà il settore merceologico alimentare con possibilità di somministrazione.

"Progetto di valorizzazione delle isole"

Per il consigliere delegato alle Isole, Alessandro Scarpa Marta, questa mossa è "centrale nell’ottica di creare percorsi che portino alla conoscenza di una Venezia che vada oltre il tour classico del centro storico. Avere oggi, in due punti strategici dell’isola, la possibilità di realizzare due chioschi fissi, non più dei banchi amovibili, permetterà alle attività economiche dell’isola di incrementare i posti di lavoro e di creare punti di ristoro e aggregazione, con servizi igienici a disposizione".