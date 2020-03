Chiudono gli uffici immigrazione della questura

In ottemperanza alle disposizioni del governo, la questura di Venezia comunica che da domani e per 30 giorni sono sospese le attività di ricezione al pubblico degli sportelli degli uffici immigrazione, destinati al rilascio ed al rinnovo dei permessi di soggiorno. Gli uffici interessati sono sia la sede principale di via Nicolodi, a Marghera, sia i commissariati distaccati di Jesolo, Portogruaro e Chioggia. Da domani gli utenti sono invitati a seguire le comunicazioni sul sito della questura https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia.

Soddisfazione per la decisione è stata espressa dal segretario regionale FSP Veneto, Mauro Armelao, il quale ha aggiunto che andrebbero chiusi anche gli uffici passaporti e licenze. «Abbiamo chiesto - scrive - di chiudere in via precauzionale alcuni uffici di polizia, proprio per evitare che, a causa di un contagio, si metta in crisi l’intero sistema sicurezza, con pesanti ripercussioni anche sui servizi di emergenza».

«I poliziotti al box del controllo documenti dell’aeroporto di Venezia, a contatto con persone provenienti da mezzo mondo, non possono indossare né i guanti né la mascherina - scrive ancora Armelao -. I colleghi della polizia ferroviaria che andavano di scorta sui treni, la polizia stradale che usa gli etilometri, sono solo alcuni esempi di chi opera dinanzi ad incognite sempre presenti e che in questi prossimi mesi non cesseranno. Continueremo ad operare con abnegazione ma pretendiamo che la tutela concreta del personale non venga mai lasciata alla libera interpretazione di singoli dirigenti o di altri soggetti esterni alla nostra amministrazione».