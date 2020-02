Chiusura totale temporanea di via Malpaga a Mira

L'amministrazione comunale di Mira ricorda che sono iniziati i lavori programmati in via Malpaga, nel tratto compreso tra il cavalcavia ferroviario e via Tresievoli, a Borbiago, all'esterno dei centri abitati, per interventi di manutenzione dell'impianto d'illuminazione pubblica. Conseguentemente è stata disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare dalle ore 8 alle 18 fino al prossimo 14 marzo e poi dal 30 marzo fino al 3 aprile. Sia ad est che a ovest del tratto interdetto, il transito veicolare è deviato su via Tresievoli.

