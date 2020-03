Il governo chiude anche tutti i negozi (tranne alimentari e farmacie)

«Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali e di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie». Non è necessario fare la corsa per acquistare cibo nei supermercati, che continueranno a funzionare. «Chiudiamo, però, negozi, bar, pub e ristoranti (lasciando possibilità di fare consegne a domicilio), parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa». È l'annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha parlato martedì sera spiegando il nuovo decreto per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Per quanto riguarda le attività produttive e professionali, ha detto, «va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, le ferie, i congedi, vanno chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione. Industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività a condizione di assumere protocolli di sicurezza adeguati. Le fabbriche sono incentivate a predisporre misure adeguate: regolazione dei turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensiabili. Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali: trasporti, pubblica utilità, servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, nonché tutte le attività necessarie e accessorie rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese filiere che offrono beni e servizi rspetto a queste attività».

«La regola madre - ha riepilogato - resta quella di limitare gli spostamenti alle attività lavorative, ai motivi di salute e alle necessità. L'effetto di questo grande sforzo lo vedremo tra un paio di settimane. Nominerò anche un commissario delegato per potenziare la risposta degli ospedali: lavorerà per rafforzare le attrezzature, con la possibilità di creare nuovi stabilimenti per la produzione attrezzature. È Domenico Arcuri, ad di Invitalia». «Se rispetteremo tutti queste regole - ha concluso - usciremo più in fretta dall'emergenza».