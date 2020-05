Bacaro chiuso 5 giorni per violazione delle norme anti-Covid

Gli agenti della polizia locale sono arrivati ieri pomeriggio per porre i sigilli al bacareto Da Lele, ai Tolentini, celebre per i suoi paninetti e cicchetti. Al bacaro è stata contestata una violazione delle norme di sicurezza avvenuta poco prima della metà marzo, quando ai locali era ancora concesso di fare attività di somministrazione solo fino alle 18: secondo quanto accertato, infatti, i titolari non avevano provveduto a far rispettare le distanze interpersonali ai clienti, per cui si creavano assembramenti tra la porta d'ingresso e la fondamenta. Questo tipo di situazione era (ed è ancora) vietato perché, potenzialmente, rende più probabile il contagio tra le persone.

Al momento del controllo, verso l'ora di pranzo dell'11 marzo, la pattuglia aveva verificato l'infrazione ed elevato una multa di 200 euro al titolare. Dopodiché, in questi giorni, il prefetto ha disposto una chiusura temporanea del locale, per 5 giorni. «C'è stato effettivamente un problema di distanze non rispettate tra i clienti all'esterno», dice la proprietà, che nelle settimane successive, come tutti, si è adattata alle varie evoluzioni delle norme e delle restrizioni anti-Covid. «Quando è stato possibile abbiamo iniziato a fare servizio da asporto, poi dal 18 maggio l'attività è ripresa normalmente. Nei giorni scorsi abbiamo fatto regolare richiesta di ampliare il plateatico e ora abbiamo tre botti fuori dal locale, invece che due». Bar e ristoranti, infatti, hanno avuto la possibilità di allargare gli spazi esterni a disposizione dei clienti, con modalità semplificate. "Lele" tornerà al lavoro da lunedì pomeriggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella prima metà di marzo, secondo la polizia locale, è stato riscontrato un numero piuttosto limitato di violazioni: nei vari controlli effettuati tra i bar e ristoranti di Venezia e isole, infatti, le pattuglie hanno fatto solo 3 o 4 multe. È la prefettura, poi, a emettere il provvedimento di sospensione temporanea dell'attività.