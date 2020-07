Chiuso sette giorni il bar del pestaggio di Jesolo

Sette giorni di sospensione per il bar Comida di Jesolo, teatro lo scorso 2 luglio del violento pestaggio ai danni di un 38enne tunisino . Il provvedimento è stato notificato ieri pomeriggio al proprietario del locale nei pressi di piazza Milano dai carabinieri, su provvedimento emesso dal questore e in base alle indagini dei militari della compagnia di San Donà di Piave. Il decreto, come specificato dalle forze dell'ordine, «prescinde da qualsiasi valutazione in ordine alla responsabilità, diretta o indiretta, del gestore dell’esercizio pubblico rispetto ai fatti posti a base dello stesso bensì è finalizzato ad evitare il protrarsi di una situazione di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Vittima ancora in prognosi riservata

Intanto la vittima rimane ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre in prognosi riservata e con un quadro clinico stabile ma preoccupante. L'uomo era stato picchiato a sangue, preso a calci e pugni da un gruppo di ragazzi anche quando era ormai svenuto a terra. Per salvargli la vita, i medici poche ore dopo l'episodio avevano sottoposto l'uomo ad un intervento chirurgico molto delicato.