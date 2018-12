Chiuso definitivamente l'hub di Cona: spostati gli ultimi 50 ospiti

La ex base militare di Conetta da oggi è nuovamente vuota. In queste ore, ha comunicato la prefettura di Venezia, sono stati completati i trasferimenti degli ospiti rimasti nell'hub per migranti. Lo sgombero definitivo riguarda le ultime 50 persone, dopo che la struttura ne aveva contenute - secondo i dati ufficiali - anche fino a 1.500. Il provvedimento di sgombero prevede che i migranti vengano trasferiti fuori dal territorio del Veneto, divisi in nuclei di poche persone che saranno accolti in strutture idonee. Il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, ha espresso «apprezzamento per la rapidità con cui il governo ha deciso di adottare la soluzione dell'accoglienza diffusa».

I trasferimenti

L'operazione, scrive il prefetto Vittorio Zappalorto in una nota, «è stata possibile grazie all'attività svolta da mesi, da parte della prefettura, di ricollocamento dei migranti in altre strutture della provincia». Una manovra tesa appunto a «privilegiare l'accoglienza diffusa». «Da settembre è stato possibile ridurre di oltre 200 unità le presenze - prosegue la nota - Il trasferimento è avvenuto in accordo con i prefetti delle province venete che hanno fornito la loro collaborazione, oltre a 146 migranti destinati ad altre strutture fuori regione».

Cona svuotata

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto giovedì mattina: «Chiuso il centro di accoglienza di Cona: ad inizio 2018 ospitava 744 immigrati, diventati 530 al primo giugno e 286 un mese fa. Oggi, zero». La notizia è stata subito commentata dal governatore Luca Zaia, che ha ringraziato il ministro: «È stata mantenuta la promesso di chiudere entro Natale. Mi complimento perché è stato impresso un cambio di passo a tutto il tema della politica dell’immigrazione. E penso che il risultato più tangibile sia quello di vedere questi due centri chiusi».