Festa alcolica a Halloween, Night & Day chiuso per 60 giorni

Provvedimento severo per la discoteca Night & Day di Noale. Dopo la festa di Halloween, oltre al furto di collanine d'oro denunciato da alcuni ragazzi ai carabinieri, a suscitare preoccupazione era stato il generale abuso d'alcol, che aveva portato all'intossicazione tre giovanissimi. Sabato mattina, i carabinieri hanno notificato al noto locale del Miranese la sospensione dell'attività per 60 giorni, ovvero il massimo possibile previsto dalla legge.

Due mesi di sospensione

Il provvedimento è stato emesso dal questore di Venezia su proposta della Compagnia dei carabinieri di Mestre, che avevano effettuato tutti gli accertamenti del caso con i militari della locale stazione. Le risultanze dei rilievi sono state poi inviate alla questura, che ha decretato la chiusura della discoteca per i prossimi due mesi.

I fatti

I militari dell'Arma di pattuglia, insieme ai colleghi del Norm di Mestre, erano intervenuti a seguito della segnalazione di due giovani che poco prima avevano subito il furto di collanine in oro da parte di 3 coetanei stranieri. Approfittando della folla e della musica ad alto volume, i malviventi, d’accordo tra loro, si sarebbero avvicinati prima a una vittima e poi all’altra, strappandogli dal collo i monili in oro. Per facilitare la fuga avevano usato una sostanza irritante, presumibilmente uno spray al peperoncino spruzzato nell'aria. I carabinieri avevano quindi annullato la festa facendo uscire tutti i giovani presenti all'interno. Ma i carabinieri, nella circostanza, avevano richiesto l’intervento del 118 per tre giovanissimi intossicati dall’abuso di sostanze alcoliche.