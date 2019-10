Parapetti instabili, chiuso il ponte del Monastero a Venezia

Saranno necessari degli interventi per garantirne la sicurezza. Il comandante della polizia locale Marco Agostini ha imposto la chiusura temporanea del ponte del Monastero a Santa Croce, tra fondamenta Papadopoli e Cossetti, a scavalco del Rio Novo.

La chiusura del ponte

La chiusura si è resa necessaria per l'instabilità dei parapetti del ponte, e la conseguente potenziale pericolosità per la pubblica incolumità, rilevata dai vigili del fuoco dopo un intervento effettuato nei giorni scorsi e coadiuvato da una pattuglia della Municipale. Il ponte resterà chiuso fino al termine degli interventi di messa in sicurezza.