Controlli Ulss3, chiuso il ristorante Venexian di Mirano: «A breve riapriamo»

I controlli sanitari poi la chiusura. Il ristorante Venexian di via San Silvestro a Mirano, poco distante dal casello autostradale Mirano-Dolo, giovedì pomeriggio porta ancora affisso il cartello «Chiuso per manutenzione» all'ingresso principale. Il locale, che sarebbe stato controllato dagli ispettori a inizio settimana e poi chiuso con delle prescrizioni, appare fermo per presunte irregolarità nell'etichettatura dei prodotti. «A breve la riapertura, non ci sono grandi problemi, stiamo sistemando, probabilmente saremo attivi già questo fine settimana», spiega il titolare.