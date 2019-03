Altro fine settimana senza passante, chiusura per lavori da giovedì sera

Secondo weekend di chiusura del Passante di Mestre, già previsto in questa tornata di manutenzioni programmate per completare gli interventi intrapresi lo scorso fine settimana e relativi al rifacimento della pavimentazione, alla rigenerazione del pacchetto di fondazione in alcuni tratti, la sostituzione di giunti stradali in corrispondenza di viadotti, la manutenzione degli impianti di illuminazione, il taglio dell’erba e la pulizia del manto stradale.

Deviazione

Come nel precedente weekend dunque, il bypass sarà attivo dalle 21 di venerdì 22 fino alle 6 di lunedì 25 marzo, periodo durante il quale la carreggiata est del Passante sarà interdetta al traffico, compresi gli accessi dai caselli di Spinea, Martellago-Scorzè e Preganziol. Il traffico della A4 in direzione Trieste sarà reindirizzato in A57-tangenziale di Mestre in direzione Venezia, con deviazione all’altezza di Dolo. Sarà comunque possibile per chi proviene dall’Autostrada A27 immettersi nella carreggiata direzione Trieste del Passante. Traffico e immissione dai caselli regolari invece in carreggiata ovest del Passante (direzione Padova e Milano).

Messaggi e avvisi

Come in altre occasioni, la chiusura è possibile grazie alla presenza di due percorsi autostradali alternativi tra loro (Passante e A57-Tangenziale di Mestre) che consente a CAV di dirottare il traffico all’interno delle proprie competenze, chiudendo l’intera carreggiata oggetto di lavori. Questo permette di evitare cantieri in presenza di traffico, con vantaggi per la sicurezza sia degli operatori che dei viaggiatori e una maggior scorrevolezza del traffico. Durante il periodo di chiusura, gli utenti in viaggio saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona. Sarà inoltre garantito il servizio di presegnalazione code.

Preganziol

Per quanto riguarda il casello di Preganziol, già oggetto le scorse notti di intervento, si rende necessaria un’ulteriore chiusura della stazione di entrata in carreggiata est (direzione Trieste) dalle 21 di giovedì 21 alle 6 di venerdì 22 marzo, con traffico deviato tramite segnaletica apposita verso la stazione di Venezia nord.