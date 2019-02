Bloccato un ponte girevole, verifiche su un cedimento strutturale

Venerdì sera in via Badoera di Sambruson di Dolo i militari dell'Arma dei carabinieri hanno proceduto a chiudere per precauzione il ponte girevole lungo strada laterale 11, la Padana Superiore. A seguito di una ispezione dei vigili del fuoco sul posto, le forze dell'ordine hanno deciso di disporre lo stop al funzionamento e al transito del manufatto, per un presunto cedimento strutturale. A generare preoccupazione il malfunzionamento di un pistone, che potrebbe essersi allentato.