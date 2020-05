Chiude il reparto Covid della Rizzola dopo 5 settimane di lavoro e 60 pazienti curati

Calano i contagi e dopo 5 settimane di attività e 60 pazienti curati chiude il reparto Covid della casa di cura Rizzola di San Donà di Piave. La struttura, nel pieno dell'emergenza, era stata scelta dall'Ulss 4 per il trattamento di pazienti non in fase acuta: in 48 ore era stato creato un intero reparto isolato, ricavato da quello di geriatria, destinato ai pazienti in arrivo dall’ospedale di Jesolo o dai pronto soccorso. Un team di 40 persone tra medici, infermieri e oss è stato appositamente formato per gestire la nuova area.

Smantellamento e sanificazione

«Dal punto di vista sanitario è stata un’esperienza nuova, dovendo trovarci ad affrontare una patologia nuova e alla quale non eravamo abituati», ha commentato il direttore sanitario Adriano Cestrone, ricordando anche la «forte e importante collaborazione con la sanità pubblica dell'Ulss 4». Da giovedì 7 maggio il reparto potrà tornare alla sua funzione originaria ospitando i pazienti di medicina geriatrica. In questi giorni, infatti, si sta procedendo alla sanificazione dell'intera area e allo smantellamento del percorso isolato che era stato creato. «Chiudere il reparto Covid e poter tornare alla routine di prima è stata una bella sensazione, perché non è stato un periodo facile - commenta sollevata Marta Boscolo, che in queste settimane ha coordinato il reparto Covid -. Sono state 5 settimane di isolamento totale, per alcuni di noi anche a livello familiare per mettere in sicurezza i cari. È stata una gestione completamente fuori dalla quotidianità del lavoro in reparto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Limitare i contatti

La struttura sanitaria vuole, ad ogni modo, incentivare le nuove prenotazioni in via telefonica o telematica per fissare gli appuntamenti e limitare i contatti e gli spostamenti. «In questa fase, meno contatti ci sono e meglio è per l’interesse di tutti noi - aggiunge il direttore sanitario della struttura -. Quando i pazienti devono venire per la visita, è bene che vengano muniti di mascherina e guanti. Questo è importante, per una questione di prevenzione per sé stessi oltre che di rispetto per gli altri».