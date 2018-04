Lavori per la terza corsia, una notte di chiusure sull'autostrada A4 in zona Portogruaro

Concentrati in una sola notte, quella tra sabato 21 e domenica 22 aprile, tutta una serie di lavori necessari al completamento della terza corsia che richiederanno la chiusura dell’autostrada in più punti, dalle 21 alle 6. Gli interventi previsti: il varo dell’impalcato metallico del cavalcavia che da Porpetto porta a Corgnolo (il sovrappasso, che attraversa la A4 nel tratto San Giorgio di Nogaro – Latisana, era stato demolito a giugno); il ripasso e l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza delle rampe del Nodo di Palmanova; l’estrazione di palancole; manutenzione dell’asfalto.

Le modifiche

Per consentire lo svolgimento di tutte le attività in programma, l’autostrada sarà chiusa fra l’allacciamento A4/A28 (Nodo di Portogruaro) e Palmanova in direzione Trieste, fra Palmanova e Latisana in direzione Venezia e fra Udine Sud e l’allacciamento A4/A23 (Nodo di Palmanova) in entrambe le direzioni. Saranno pertanto chiuse le entrate di Portogruaro e Latisana in direzione Trieste, di San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni, di Palmanova in direzione Venezia e di Udine Sud in direzione Palmanova. Chiuse dalle ore 18,00 anche le aree di servizio di Gonars Nord, Gonars Sud e Fratta Sud. Tutti i percorsi alternativi saranno segnalati in loco.