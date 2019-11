L'appello del Comune contro l'ipotesi di chiusura di due uffici postali

Per ora è solo un'ipotesi, ma i cittadini sono in allerta. Poste italiane potrebbe tagliare una parte dei suoi servizi sul territorio e tra questi ci sarebbero l'ufficio della Cita di Marghera e quello delle Zattere, mentre quello in Lista di Spagna potrebbe subire un ridimensionamento degli orari. L'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, la ritiene un'operazione «inaccettabile», spiegando che l'amministrazione ha già inviato una lettera a Poste italiane. «Crediamo che gli uffici postali svolgano una importante funzione sociale, in particolare per gli anziani e le persone deboli - ha detto -. Cercheremo di opporci in ogni modo, ma crediamo che anche il governo debba lavorare per evitare queste chiusure».

Il piano delle Poste

In una nota diffusa nelle scorse settimane, Poste italiane aveva spiegato che in alcune grandi città «ad alta densità abitativa e capillare presenza di uffici postali è stato avviato un progetto di rimodulazione della presenza in aree urbane, con il solo scopo di implementare il servizio e migliorare l'articolazione territoriale per cittadini, imprese e pubblica amministrazione». I criteri adottati «sono particolarmente stringenti e riguardano esclusivamente città con numero di abitanti superiore a 100mila, uffici postali con esiguo numero di operazioni effettuate al giorno, presenza di un altro ufficio entro poche centinaia di metri e soprattutto adeguamento ai processi di trasformazione urbana che negli ultimi decenni hanno coinvolto il territorio». Infine, Poste italiane ha spiegato che «nessun ufficio postale sarà chiuso senza una completa e preventiva condivisione con le autorità comunali competenti».