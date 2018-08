Christian, il ricordo del paese: "Una perla di ragazzo, per tutti noi una perdita immane"

Nemmeno il tempo di elaborare il dolore per un'altra perdita, quella di Maila Beccarello. Un'altra terribile notizia si è diffusa ieri sera a Santa Maria di Sala, quella della morte di Christian Salmaso, deceduto a 26 anni mentre era in sella alla sua moto, vittima di un incidente stradale a Istrana. "Siamo esterrefatti, è una falcidia - è il commento del sindaco del paese, Nicola Fragomeni - Christian era un ragazzo d'oro, una perla. Qui lo conoscevano tutti, era un bravo ragazzo, appassionato, impegnato nel sociale e nelle associazioni culturali. Siamo sconvolti".

Schianto fatale

Nessuno poteva essere preparato a una tragedia del genere. Christian era nel fiore dei suoi anni, un giovane sempre in movimento, amante delle attività all'aria aperta e in particolare della moto, sua grande passione. L'ennesima "cavalcata" con la sua Honda Cbr 600 gli è stata fatale. Uno schianto su cui le indagini sono ancora in corso. Abitava nel centro della cittadina, i coetanei lo conoscevano anche come organizzatore di eventi. Lavorava nel settore informatica e servizi per la Texa di Monastier. L'azienda lo ricorda con affetto: "Il nostro collega Christian Salmaso, impegnato nel team validazione software, è scomparso ieri in un maledetto incidente stradale. Bravo, competente, sorridente, faceva parte da quattro anni della nostra famiglia. Ciao Christian, non ti dimenticheremo".

Dolore in paese

Per il paese del Miranese è il secondo dramma in pochi giorni dopo la morte di Maila Beccarello, massacrata di botte dal marito Natalino Boscolo Zemello, a Cavarzere. Lei mancava da Santa Maria di Sala da alcuni anni, ma tutti la ricordavano bene. "Domani a lei è dedicata una giornata di lutto - spiega il primo cittadino - Non abbiamo ancora superato quella perdita, ed ecco che ci troviamo ad affrontarne un'altra. Qualcosa di terribile, soprattutto per i genitori di Christian".