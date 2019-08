Frammento bellico al camposanto, chiuso il cimitero

Preoccupazione e curiosità all'arrivo in cimitero a Spinea questa mattina, domenica 4 agosto, specie dei cittadini che sono soliti recarsi al camposanto nelle festività per dare un saluto ai propri cari, e che magari partono da lontano per raggiungerlo. Il cancello è rimasto chiuso. Un cartello a indicare che «per motivi tecnici oggi non sarà possibile visitare il camposanto». Ma le richieste di maggiori informazioni su Facebook non si sono fatte attendere. Il ritrovamento di un frammento di ordigno bellico all'interno, poco dopo si è appreso, è il motivo dell'interdizione stabilita dalle autorità e dalle forze dell'ordine.

La conferma

La conferma ufficiale del sindaco, Martina Vesnaver, e dei carabinieri. «Le forze dell'ordine si stanno coordinando e adoperando per far rientrare l'allarme prima possibile. Sappiamo che i disagi sono importanti per la cittadinanza (c'è anche chi è venuto da molto lontano stamattina per visitare i propri cari) e ci dispiace molto. Restate in contatto con questa pagina e vi terremo aggiornati in tempo reale», si legge sulla pagina Facebook del primo cittadino.

Gli artificieri

«Il cimitero è stato chiuso per precauzione e sicurezza. Le verifiche sono state fatte stamattina. Si tratta di un residuo bellico, che domani mattina verrà preso in carico dagli artificieri. Il cartello è stato affisso da Veritas su foglio bianco data l'urgenza, al più presto verrà sostituito con carta intestata.

Non è una situazione di allarme, ma di precauzione per tutelare la cittadinanza».