Protesta alla Fenice per l'apertura dell'anno del turismo cinese: "Vicini al dolore del Tibet"

Una dimostrazione davanti al teatro La Fenice con cartelli e volantini per mostrare vicinanza al popolo tibetano: è l'iniziativa realizzata giovedì sera da alcuni attivisti dell'associazione Italia-Tibet insieme ad altre associazioni. Nel mirino c'è il governo di Pechino nei giorni in cui a Venezia si celebra l'anno del turismo Europa-Cina, e in particolare in occasione della serata di gala in onore della cultura cinese organizzata nel teatro veneziano. "Abbiamo voluto far sentire il grido di dolore del popolo tibetano - spiegano le organizzatrici della protesta - Abbiano manifestato davanti al teatro, all'arrivo degli invitati, esponendo la bandiera tibetana e cartelli inneggianti alla libertà del Tibet e distribuendo volantini".

"Nuovi attacchi al Tibet sono in corso"

"Siamo felici che il turismo cinese cresca in Europa - precisano - La cultura cinese è antica ed è stata nei secoli molto importante dal punto di vista filosofico, scientifico, spirituale. Invece la cultura della Cina di oggi è una cultura di sopraffazione, di violenza, di inquinamento, di espansione". Secondo gli attivisti, "qualche settimana fa la 'cultura' cinese ha organizzato in uno stadio un processo pubblico che si è concluso con diverse decine di condanne a morte". Mentre "il 20 luglio dello scorso anno i bulldozer dell’esercito della Repubblica Popolare Cinese hanno iniziato la distruzione dell’Accademia Buddhista di Larung Gar". "Larung Gar è di nuovo sotto l’attacco brutale delle autorità cinesi - ricordano - Migliaia di monache e monaci sono già stati cacciati e molti deportati con la forza".

"Oltraggio nel silenzio dei media"

La comunità tibetana in Italia, l’associazione Italia-Tibet, l’associazione Donne Tibetane in Italia e tutte le associazioni aderenti "denunciano con indignazione il continuo oltraggio al popolo tibetano e alla sua cultura e il silenzio complice e vergognoso dei governi e di molti media, impassibili di fronte a questo dramma senza fine".