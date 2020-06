Torna il cinema (e anche casinò, concerti e discoteche)

L'ordinanza regionale di ieri fissa le regole per la riapertura di alcune attività che finora sono state ferme. Tra queste i cinema, che hanno la possibilità di ripartire da lunedì 15. Solo pochi, però, sono pronti. Alcuni, probabilmente, non lo saranno per molto tempo, anche perché l'estate è storicamente la stagione di magra per le sale e, con le limitazioni per i posti a sedere, si rischia di andare in perdita. Le restrizioni sono leggermente allentate rispetto a quanto era stato previsto in origine: con le sedute fisse è sufficiente lasciare una poltrona libera tra uno spettatore e l'altro (quindi meno di 1 metro), mentre la regola del distanziamento non è applicata ai componenti dello stesso nucleo familiare, o conviventi. Potranno svolgersi, ovviamente, anche i cinema all'aperto.

Riapre Img Candiani a Mestre

Per ora, tra i pochi cinema di Venezia e provincia che aprono c'è l'IMG di piazzale Candiani, a Mestre. Il patron Gianantonio Furlan ha spiegato: «Ci sono stati dei passi avanti, nelle sale ci si potrà togliere la mascherina e si potrà mangiare. Abbiamo scelto di andare incontro alle aspettative del pubblico e aprire già da lunedì 15 giugno. Sono ottimista, vedo un riavvio forte della vita sociale. Faremo da apripista e speriamo di dare un segnale. Abbiamo messo in programmazione un buon numero di film anche nuovi, mai usciti, e facciamo una promo per tutte le proiezioni, tutti i giorni, a 5,50 euro. Complessivamente saremo a circa metà della capienza: su 1150 posti arriveremo a circa 600-700». La biglietteria (così come la libreria e il bar) sarà regolarmente operativa. «Noi suggeriamo ovviamente di preacquistare il biglietto online, per evitare assembramento in cassa», conclude Furlan. I primi spettacoli sono in programma alle 16.30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Casinò, discoteche, sagre

La stessa ordinanza regionale ha sancito la data di riavvio di molte altre attività: sagre e fiere potranno ripartire dal 19 giugno, così come spettacoli musicali, sale gioco, discoteche e il Casinò di Venezia. Gli sport di contatto, invece, dovranno attendere il 25 del mese. L'ordinanza firmata dal governatore Zaia si trova sul sito della Regione Veneto. Le linee guida dettagliate e suddivise per tipologia di attività sono consultabili su questo pdf. Per tutti vale la regola della riorganizzare degli spazi in modo da garantire accessi ordinati ed evitare assembramenti di persone. Va sempre garantito almeno 1 metro di distanza tra gli utenti e, nel caso delle discoteche, 2 metri tra coloro che accedono alla pista da ballo.