Il turismo vede rosa: crescita al 5%, americani sempre più presenti in Italia e laguna

Il turismo cresce, senza sosta. A confermarlo le consuete previsioni dei flussi elaborate dal Ciset sulla base del Trip (modello di previsione), che per il 2018 prevedono un ulteriore incremento dei turisti americani in Italia e in laguna, con il Belpaese tappa obbligata per le vacanze "lunghe".

Turismo americano in crescita

Gli "americani" secondo le stime del Ciset aumenteranno del 7,1%, in un trend costante negli ultimi anni, che li ha visti diventare i primi turisti extra-UE, per numero di arrivi, a Venezia. Nel 2018 anche la presenza dei turisti dal Giappone in Italia dovrebbe essere consistente, con un incremento di due punti percentuali. Ma saranno naturalmente i Paesi dell'Europa centrale a rimanere il principale mercato di origine per l’Italia rappresentando, con oltre 25 milioni di arrivi, circa la metà dei flussi dai principali paesi. L’area mostrerà un andamento positivo sebbene inferiore alla media (+3%): cresceranno del 3,5% i turisti tedeschi e anche il mercato dei turisti spagnoli tornerà a crescere (+2,7%). La dinamica prevista dei flussi tedeschi, in particolare, è del +3,5%.

Quasi 4 milioni di arrivi dal Regno Unito

Crescita diffusa anche per il mercato di origine meno consistente per il nostro paese, quello del Nord Europa, che consta di circa 6,5 milioni di arrivi in Italia l'anno. Nella fattispecie il Regno Unito (che con 3,9 milioni di turisti rappresenta quasi i due terzi dei flussi totali dall’area, nonché il quarto mercato europeo in termini di importanza), sarà contraddistinto da un trend di crescita in linea con la media (+2,8%).

Le mete degli italiani

E gli italiani, dove andranno? Secondo il Ciset le partenze internazionali dall’Italia verso i principali paesi supereranno i 24 milioni, con un tasso di incremento del +2,3% rispetto l'anno scorso. Superiore alla media sarà in particolar modo la crescita dei flussi diretti verso l’Area Mediterranea (+2,9%), che assorbirà più della metà del totale dei flussi in partenza dal nostro paese. Torna positivo nel 2018 il movimento verso la Francia (+2,7%), principale mercato di destinazione per il nostro paese con oltre 8 milioni di partenze, mentre l'Europa Centrale mostrerà una crescita inferiore alla media con un +1,5%. Quanto al Nord Europa, sarà contraddistinto da un modesto incremento (+0,6% ), con il Regno Unito, che rappresenta circa il 70% delle partenze verso l’area, caratterizzato da un +0,1% nel 2018.