Cittadella socio sanitaria di Cavarzere, la Cgil: "No alla privatizzazione della struttura"

La possibile privatizzazione della Cittadella socio sanitaria di Cavarzere viene fermamente respinta dalla Funzione Pubblica Cgil di Venezia, che annuncia in una nota: "Ci faremo promotori di azioni a tutela di questo prezioso servizio, chiedendo a tutte le forze sociali, all'associazionismo e alle forze politiche di attivarsi per garantire ai cittadini di questi territorio il diritto alla salute", si legge.

"La sanità, un affare?"

"È di questi giorni - scrive la sigla - la notizia che l'Ulss 3 Serenissima ha avuto il via libera dalla Regione Veneto per procedere con la liquidazione della sperimentazione gestionale della Cittadella socio sanitaria di Cavarzere, importante punto di riferimento sanitario per i cittadini e per utenti con disagio psichiatrico. Esprimiamo forte contrarietà su questa scelta che di fatto privatizza la struttura e siamo perplessi sul come si sia arrivati a questa decisione. Prima la Regione era contraria alla privatizzazione, poi nel giro di due mesi la sterzata in direzione opposta. Cos’è successo? Non vorremmo che questa fosse l’occasione per regalare a terzi servizi sanitari la cui gestione sta sempre più diventanto un affare".

"Investre e ampliare"

La Cittadella, spiega la sigla, "è l’unico presidio socio sanitario nel raggio di chilometri e che andrebbe potenziato e ampliato a partire da un efficiente punto di primo intervento, chiediamo quindi un investimento e un miglioramento, così come chiediamo la piena garanzia occupazionale di tutti i lavoratori presenti".