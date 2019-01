Condannato a 25 anni per frode, arrestato durante la vacanza in hotel di lusso

Ricercato in ambito internazionale, condannato a 25 anni per frode e riciclaggio, un cittadino bulgaro, cinquantenne, con doppia nazionalità canadese, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo natanti del comando provinciale di Venezia nella notte fra martedì e mercoledì. Su di lui grava un ordine di esecuzione pena emesso dalla Corte distrettuale di New York, nell’anno 2018.

Vacanza

I fatti risalgono ad una arco temporale che va dal 2008 al 2015 durante il quale l’arrestato, in concorso con altri, mediante degli stratagemmi è riuscito a defraudare, anche ricorrendo a minacce, migliaia di cittadini statunitensi per una cifra complessiva di quasi 2 milioni di dollari, trasferendoli attraverso circuiti bancari internazionali in luoghi al di fuori degli Stati Uniti. L’uomo, in vacanza nella città lagunare, è stato individuato, in piena notte, in un lussuoso albergo del centro storico dove soggiornava in compagnia della moglie. Condotto dai militari in caserma a San Zaccaria è stato trasferito a Santa Maria Maggiore in attesa che la Corte d’Appello di Venezia avvii il procedimento di estradizione del cittadino verso gli Stati Uniti.