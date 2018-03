Strani rumori tra i cassoni a Fusina, la Finanza sorprende 15 clandestini in un container

Dalla Grecia con destinazione la laguna. Come riporta il Gazzettino, a scoprire 15 clandestini chiusi all'interno di un container al porto commerciale di Fusina è stata la guardia di finanza, di pattuglia in zona mercoledì scorso. Sono stati nella fattispecie gli strani rumori fra i cassoni a insospettire i baschi verdi, che dopo i controlli del caso hanno scoperto gli stranieri giunti a destinazione nel loro viaggio della speranza, dopo un tragitto reso anche più complicato dal freddo gelido degli ultimi giorni.

Quindici in tutto

Giovani tra i 16 e i 30 anni, quindici in tutto, per l'appunto. I militari hanno immediatamente lanciato la segnalazione al 113, per l'avvio delle procedure previste in caso di immigrazione clandestina. La polizia di frontiera, sul posto, ha identificato i clandestini, cittadini afghani e pakistani, a cui è stato anche offerto del cibo. Dopo le verifiche del caso, tutti i maggiorenni sono stati rispediti a Patrasso col primo traghetto in partenza, secondo quanto prevede la normativa vigente. Diversa la sorte per i clandestini minorenni, quattro in tutto, accompagnati in strutture d'accoglienza sparse nel territorio, alla pari di un richiedente asilo.