Dall'Afghanistan al Veneziano: tre clandestini trovati nel rimorchio di un camion

Un viaggio durato settimane, probabilmente mesi. Sono partiti dall'Afghanistan e sono arrivati in Italia, nascondendosi all'interno del rimorchio di un camion. Tre giovani clandestini sono stati soccorsi ieri mattina dai carabinieri in un'azienda di San Stino di Livenza, al termine di un lungo e difficile viaggio. Erano stremati e sono stati visitati dal personale del 118 ma stanno bene.

I tre, tutti di età compresa tra i 20 e i 24 anni, si erano nascosti all'interno di un rimorchio centinato di un autotreno contenente scarti ferrosi e proveniente dalla Serbia che ieri mattina è arrivato all'azienda di riciclaggio e stoccaggio rifiuti ferrosi «Co.Met.Fer» di via Triestina. Il trasportatore non si era accorto della loro presenza. Non appena gli stranieri sono stati trovati, intorno alle 9 del mattino, sono stati avvisati i carabinieri che hanno raggiunto la ditta.