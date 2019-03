Fermati senza documenti, uno era evaso dai domiciliari

Giovedì pomeriggio gli operatori del servizio sicurezza urbana della polizia locale di Venezia, di pattuglia in via Bottenigo a Marghera, hanno fermato due uomini che si aggiravano in un edificio abbandonato. Identificati, entrambi sono risultati sprovvisti di documenti e irregolari sul territorio dello Stato e uno dei due, un venticinquenne sedicente cittadino marocchino, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di eroina.

Cittadino evaso dai domiciliari

I due uomini sono stati quindi trasferiti nella sede del servizio sicurezza urbana per il prelievo delle impronte digitali. Dai controlli effettuati è poi risultato che il venticinquenne era evaso dagli arresti domiciliari nel dicembre del 2018. L'uomo è stato quindi arrestato per il reato di evasione e, dopo avere trascorso la notte nella cella di sicurezza, è stato portato davanti al giudice che ha trasferito il procedimento al Tribunale territorialmente competente. Lo stupefacente è stato sequestrato in via ammistrativa. Dei fatti è stata informata la prefettura di Venezia.