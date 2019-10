Due clandestini scoperti a bordo di traghetti dalla Grecia

Due ragazzi di nazionalità afghana sono stati individuati a bordo di altrettanti traghetti arrivati stanotte a Venezia, provenienti da Bari e partiti dalla Grecia. Hanno navigato clandestinamente e stanotte, durante la sosta al porto, sono stati scoperti e bloccati dal personale della guardia costiera, impegnata nell'attività di controllo dell'area marittima.

I migranti hanno 30 e 15 anni: sono stati prelevati dalle navi con la collaborazione della polizia di frontiera e saranno sottoposti alle misure previste dalla legge. Sono numerosi i casi di questo tipo scoperti a Venezia: giovani afghani che affrontano un lungo viaggio per raggiungere l'Europa, imbarcandosi clandestinamente a bordo di navi commerciali (in qualche occasione, come questa, anche turistiche) oppure nascondendosi a bordo di treni o camion merci.