Cleaning day tra le calli veneziane: si ripuliscono i muri da scritte e imbrattamenti

Non solo azione a favore del decoro, ma anche "scuola" di pulizia. Domenica 17 giugno i volontari dell'associazione Masegni & Nizioleti sono al lavoro tra le calli di Venezia per liberare i muri da scritte vandaliche e sporcizia, un'iniziativa che viene riproposta periodicamente con l'obiettivo di rendere la città più bella. Non solo: i protagonisti, durante il giro di pulizie, sono anche impegnati a mostrare agli eventuali novizi la tecnica di copertura su intonaco.

La bella giornata di sole ha agevolato le cose: l'appuntamento è stato fissato alle 9.30, luogo designato per questo "cleaning day" è campiello dei Squelini, a Dorsoduro. Come sempre, all'insegna della voglia di stare insieme e di fare qualcosa di concreto per la città.