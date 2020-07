Marghera, camionista compra due dosi di eroina: multa di 350 euro

Trecentocinquanta euro. E' l'importo che dovrà pagare un 49enne della Riviera del Brenta, fermato dalla polizia locale mercoledì dopo aver acquistato due dosi di eroina a Marghera, in via Rizzardi, uno dei centro dello spaccio per i pusher nigeriani. Una sanzione che è prevista dal nuovo regolamento di polizia urbana, introdotta alcuni mesi fa proprio per intervenire in maniera più decisa sul fronte della droga, andando a colpire anche i consumatori.

I vigili, che già il giorno precedente avevano denunciato un altro spacciatore, hanno potenziato i controlli in zona, assistendo allo scambio tra il 49enne e il pusher, un nigeriano di 25 anni richiedente asilo. Dopo aver fermato e multato il cliente, gli agenti hanno bloccato il venditore, che è stato denunciato a piede libero.