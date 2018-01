Clochard rischia l'annegamento a Venezia: aggressione o incidente? Indagini in corso

In questura sono stati convocati diversi conoscenti del senzatetto di origini slave che verso la mezzanotte tra mercoledì e giovedì è stato trovato in acqua non distante dall'Arsenale di Venezia. Sul volto i segni di possibili colpi proibiti (non è chiaro se si sia trattato di un vero e proprio pestaggio): la squadra mobile sta cercando di ricostruire se la caduta in acqua del clochard, descritto come una persona molto tranquilla, sia stata dovuta a un'aggressione o, al contrario, a un incidente.

Le indagini

Lo sventurato si trova ancora ricoverato in ospedale ma non è più in pericolo di vita. E' muto, elemento che non aiuta gli accertamenti. Giovedì c'era molta preoccupazione sulle sue sorti. Al vaglio eventuali telecamere di sorveglianza della zona, così come i racconti di alcuni residenti che conoscono bene il senzatetto: compresa la suora che coordina la mensa popolare di campo della Tana della Caritas, convocata venerdì in questura. E' stata lei a portare gli indumenti in ospedale per il clochard ricoverato, anche se non ha avuto la possibilità di vedere il paziente. E' stata lei a descrivere agli investigatori la figura del possibile aggredito come una persona tranquilla, di origini slave.

Test tossicologici

I test tossicologici hanno evidenziato la presenza di alcol nel sangue dell'uomo, ma non in quantità tale da ritenere che fosse ubriaco. Dunque perché è finito in canale? Una delle ipotesi è che possa aver litigato con qualche altro clochard, magari per difendere il proprio luogo di bivacco, oppure che il litigio possa essere scaturito proprio dai fumi dell'alcol. Al contrario le tumefazioni al volto potrebbero essere ricondotte anche a un'improvvisa caduta dello sventurato, che potrebbe aver battuto la testa sui masegni.