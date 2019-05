Nasconde 50 dosi di cocaina nell'impianto di condizionamento: in manette un 20enne

Cocaina nascosta nell'impianto di condizionamento: un ventenne di nazionalità albanese è finito in manette domenica per per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Sospetti

A scoprirlo gli agenti della polizia locale, in servizio alla Gazzera, che hanno notato nel pomeriggio 2 giovani sospetti. Il loro comportamento ha indotto gli operatori a chiedere l'intervento dell'unità cinofila, che ha contribuito a individuare nelle tasche di uno dei due, entrambi ventenni di nazionalità albanese, dell'hashish per uso personale. Peggio è andata al coetaneo che in un portapastiglie custodiva 6 dosi di cocaina confezionate e pronte per essere vendute.

La perquisizione

Al termine degli accertamenti in loco, le pattuglie della locale hanno raggiunto Mirano per perquisire la residenza del giovane. Anche in questo caso il fiuto di Lapo, l'unità cinofila del Corpo, non ha tradito contribuendo a sequestrare un sacchetto di cocaina con una cinquantina di dosi nascosto nell'impianto di condizionamento. Il ventenne è stato quindi arrestato. Lunedì, davanti al giudice, la misura è stata convalidata e il giovane è stato posto in custodia cautelare in attesa del processo.