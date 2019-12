Un diciottenne trovato con la cocaina e arrestato

Un ragazzo di 18 anni di nazionalità albanese è stato arrestato ieri sera dai carabinieri per spaccio di droga. I militari lo hanno bloccato a piazzale Roma e perquisito, trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina; dopodiché hanno deciso di controllare anche l'abitazione del diciottenne, a Mestre, e anche lì hanno rintracciato un certo quantitativo di sostanza illegale (in tutto 15 dosi per un totale di 10 grammi circa), oltre a due bilancini di precisione, bustine per il confezionamento e aspirina utilizzata per tagliare la "coca". Il ragazzo è stato processato per direttissima nella mattinata di oggi e condannato a 10 mesi di reclusione. Nel corso della stessa notte sempre i carabinieri di Scali hanno fermato anche un altro giovane, un 21enne del Gambia che era in possesso di 15 grammi di marijuana e che per questo è stato denunciato.