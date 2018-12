Cocaina a giovani clienti nell'area di San Donà, banda smantellata

Un giro di spaccio di cocaina è stato scoperto e bloccato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di San Donà: sono cinque le persone indagate e destinatarie di misure cautelari per i reati di detenzione e spaccio di droga, di cui quattro di nazionalità albanese (di 47, 33, 30 e 27 anni) e una donna, romena di 30 anni. Tutto è iniziato a gennaio, con l'arresto a Ceggia di A.A., uno dei componenti della banda - il 47enne - il quale era stato trovato in possesso di un certo quantitativo di sostanza: in seguito al processo era stato condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione, pena che sta attualmente scontando ai domiciliari.

Cocaina sulle strade

A partire da quell'arresto il lavoro degli investigatori ha permesso di riscostruire la rete dei consumatori, perlopiù giovani del luogo, e dei loro fornitori: non solo il 47enne, ma anche i suoi soci in affari. I militari sono riusciti a documentare una serie di cessioni al dettaglio che andava avanti in maniera continuata almeno dal 2016 e che si svolgeva in tutta l'area del Basso Piave. Bastava un contatto telefonico con cui cliente e pusher si mettevano d'accordo su luogo e orario, dopodiché si incontravano per lo scambio, generalmente per strada e in zone appartate.

Due latitanti

Gli elementi raccolti hanno convinto l'autorità giudiziaria a emettere le ordinanze cautelari e ieri sera i militari hanno eseguito le relative notifiche: per tre degli spacciatori - gravitanti nel Sandonatese - è stato emanato un obbligo di dimora con divieto di uscire dalla propria abitazione nelle ore serali e un divieto di permanenza nel comune di San Donà e limitrofi. Altri due componenti della banda risultano irreperibili perché si trovano all'estero (uno di questi rimpatriato a seguito di espulsione). Infine, un soggetto italiano è stato rinviato a giudizio perché, nel corso delle indagini, ha fornito false dichiarazioni ai carabinieri nel tentativo di depistarli.