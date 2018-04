Codice etico dello sport: "Chi sottoscrive avrà concessioni, gratuità e contributi comunali"

La giunta comunale, su proposta del sindaco, Luigi Brugnaro, ha approvato la delibera che istituisce gli indirizzi per la redazione del Codice etico dello sport e dell’associazionismo sportivo. Solo le associazioni che lo sottoscriveranno potranno godere di concessioni, gratuità e contributi comunali.

Punti saldi

“L’amministrazione comunale ha dato ampio risalto alla cultura e all’esperienza sportiva, che rappresentano, sempre di più, uno degli elementi fondamentali per insegnare ai giovani il lavoro di squadra, l’ascolto dei bisogni dell’altro, la capacità di affrontare problemi e prendere le necessarie decisioni per il raggiungimento del risultato – commenta il presidente della Commissione Sport, Matteo Senno. Con questo spirito la giunta ha voluto che i valori, che da sempre sono alla base di tutte le attività sportive, diventassero i punti saldi".

Lealtà, correttezza e integrità

"Un insieme di regole comportamentali - prosegue Senno - in grado di armonizzare e disciplinare l’attività, il comportamento in ambito sportivo e l’organizzazione delle società che si dedicano a questo. Verranno quindi individuati i principi fondamentali di lealtà, correttezza e integrità, attraverso un’azione di condivisione e accettazione con le realtà associazionistiche sportive del territorio, siano queste professionistiche o dilettantistiche. Valori che diventeranno requisito necessario per la concessione e gestione degli impianti sportivi comunali, per la concessione d’uso continuativo degli stessi e delle palestre, fino alla loro utilizzo gratuito o all’assegnazione di eventuali contributi."

Voucher

"Un segnale di garanzia – aggiunge il consigliere delegato Paolino D'Anna – per quanti praticano sport e vogliono avere la certezza che l’associazione sportiva di riferimento agisca nel rispetto di un codice etico. Un ulteriore passo in avanti a promozione dello sport e che sarà importantissimo all’inizio del prossimo anno scolastico, quando i genitori dei bambini li iscriveranno alla scuola primaria, e si troveranno a dover decidere a quale attività sportiva iscrivere il proprio figlio. In quell’occasione le famiglie potranno destinare a una associazione sportiva che ha sottoscritto il Codice etico il voucher che il Comune di Venezia ha deciso di donare per incentivare l’attività sportiva dei più giovani."