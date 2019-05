Introdotta una nuova tecnica nel reparto gastroenterologico di San Donà: ecco la colangioscopia

Novità al reaprto di gastroenterologia dell'ospedale di San Donà di Piave. In questi giorni l’équipe guidata dal dottor Davide Giacomin, ha utilizzato una tecnica di recente introduzione, la colangioscopia, per visualizzare l’interno delle vie biliari, finora accessibili solo con metodiche radiologiche come la risonanza magnetica.

La novità

La procedura endoscopica utilizzata per la prima volta su un paziente in cura ha permesso di individuare una piccola ed iniziale neoplasia, causa dei sintomi che hanno condotto lo stesso paziente a più ricoveri senza poterne identificare la causa. «Questa procedura endoscopica – spiega il dottor Giacomin – viene applicata a casi selezionati, cioè nei casi in cui altre indagini non hanno dato l’esito atteso. Riduce quindi il disagio del paziente dovuto a ritardi diagnostici e può migliorare l’esito dei trattamenti».