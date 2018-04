Torna il collegamento Actv tra Chioggia e Pellestrina: dedicato agli amanti della bici

Torna il servizio di trasporto Actv di collegamento tra Chioggia e Pellestrina dedicato agli amanti della bicicletta, da sabato. Con l’avvicinarsi della bella stagione, si punta a incentivare quanto più possibile l’utilizzo delle due ruote, e rispondere alla sempre crescente domanda di mobilità ciclabile da parte dei cittadini.

Potenziamento dei servizi

Per agevolare tutte le persone che vogliono raggiungere le spiagge del litorale della città metropolitana di Venezia, o fare semplicemente una gita tra mare e laguna in sella ad una bicicletta, è stato ideato un lungo percorso ciclabile che collega il litorale nord, tramite di Punta Sabbioni, e il litorale sud, tramite di Chioggia. Il percorso sarà più accessibile ai cicloturisti grazie all’incremento dei servizi di trasporto di biciclette sui due principali collegamenti acquei: la bocca di porto di Lido, tra Punta Sabbioni e il Lido, e la bocca di porto di Chioggia, tra Pellestrina e Chioggia.

Orari e giorni

Oltre alle corse di linea 14 tra Punta Sabbioni e Lido Santa Maria Elisabetta (alcune delle quali effettuate con motonavi per garantire una maggiore disponibilità di spazi per il trasporto biciclette, seppur sempre a discrezione dell’equipaggio), infatti, da sabato viene attivato, durante i fine settimana e nei festivi, il rinforzo del collegamento già in essere tra Chioggia e Pellestrina. Il motobattello, appositamente attrezzato e certificato, può trasportare 40 biciclette e oltre 100 passeggeri e farà servizio di collegamento tra Chioggia e l’isola di Pellestrina con 12 corse al giorno, effettuate sia il sabato che la domenica e i festivi. Il nuovo servizio avrà i seguenti orari:

- partenze da Chioggia per Pellestrina alle ore 9.20, 10.20, 11.20 - 15.45, 16.45, 17.45.

- partenze da Pellestrina per Chioggia alle ore 9.45, 10.45, 11.45 - 16.15, 17.15, 18.15

Si ricorda infine che il costo del trasporto della bicicletta è di 1 euro a tratta, oltre al normale titolo di viaggio per i passeggeri.