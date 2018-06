"Mi hanno rubato la chitarra e le medicine", scatta la gara di solidarietà a Mirano

Alla fine la chitarra a quanto pare gliel'ha regalata una giovane, forse una bambina, che non sapeva nulla della gara di solidarietà che è scattata nella giornata di domenica a Mirano sul web per aiutare Massimiliano, una persona piuttosto conosciuta nel paese veneziano che passa le giornate suonando e cantando in centro. L'ha fatto almeno fino a sabato sera, quando qualcuno ha pensato bene di rubargli non solo lo strumento musicale, ma anche medicine e indumenti. Oggetti dal valore economico minimo ma che per "Max" invece hanno tutt'altro significato, visto che non ha granché con sé.

Gara di solidarietà

Per questo motivo sui social (specie sulla pagina Facebook "Sei di Mirano se...") è stata lanciata l'idea di una colletta per regalare una nuova chitarra al "menestrello" che, amando la libertà, spesso vagabonda per la cittadina. E' stato lui a spiegare la sua disavventura scrivendo su un foglio: "Mi avete rubato la chitarra, i documenti e le medicine. Bravi! Veri uomini! Io vi perdono, perché così vuole la Bibbia".

Mobilitazione sul web

Il messaggio è stato attaccato con dello scotch su un muro e poi immortalato e postato sui social. Subito è scattata la mobilitazione di varie persone che hanno preso a cuore la storia di Massimiliano, ma proprio quando la colletta stava per essere concretizzata, è giunto l'annuncio del dono "autonomo" di una giovane: Max ha di nuovo la sua chitarra e la solidarietà a Mirano ha dimostrato di poter essere veloce e collettiva.