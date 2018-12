Colonnina del gas urtata da camion, utenti isolati a San Giorgio al Tagliamento

L'incidente è accaduto lunedì verso le 17.30. Un veicolo ha urtato la colonnina del metano a San Giorgio al Tagliamento, in via Sant'Urbano. Si è verificata una rottura e una perdita di gas. La frazione, raggiunta dalle squadre dei vigili del fuoco di Latisana, Lignano e Portogruaro, è rimasta isolata. Erogazione messa al minimo fino al completamento della riparazione sul posto, da parte della società di distribuzione che sarebbe la Tregas. Non si è sospesa completamente la fornitura di metano perché le caldaie più datate avrebbero potuto avere disagi con lo spegnimento della valvola pilota e quindi la fuoriuscita di gas. Sul posto anche vigili e carabinieri.