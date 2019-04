Estate "di corsa" per solidarietà: Avis lancia il "colour tour" nei comuni del Veneziano

Cinque corse o camminate sportive non competitive lungo percorsi naturali in cinque comuni del Veneto orientale dedicate a sportivi, famiglie e bambini, ma soprattutto ai giovani.

L'iniziativa

La solidarietà, i giovani e Avis lungo tutto il Veneto orientale saranno infatti i protagonisti dell’estate 2019 con il «Color tour», la corsa colorata itinerante che durerà da maggio a settembre. Una corsa che sarà però anche verso il «Dono» per sponsorizzare un modo di guardare al futuro che passi anche per la solidarietà. Cinque gli appuntamenti del Veneto orientale: ogni corsa un «colore» che finirà nella maglietta che ogni partecipante riceverà in omaggio. Le date: 5 maggio a San Michele al Tagliamento, il 22 giugno a Gruaro, il 13 luglio a Pramaggiore, il 3 agosto ad Annone Veneto e l'8 settembre a San Stino di Livenza.

Solidarietà

«Le Avis comunali di San Michele al Tagliamento, Gruaro, Pramaggiore, Annone Veneto e San Stino di Licenza in un abbraccio unico vogliono che Avis colori il Veneto orientale - spiega Tito Livio Peressutti, presidente di Avis provinciale Venezia- questa iniziativa vuole essere di stimolo a tutti per andare a donare. Percorreremo il Veneto Orientale scoprendo i percorsi naturali e le bellezze del territorio in un cordone unico di solidarietà che parlerà di dono e che trasmetterà ai giovani e a tutte le loro famiglie la bellezza della donazione».