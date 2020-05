Fermato in auto con coltelli e tirapugni, denunciato

Due coltelli a serramanico e un tirapugni metallico. E' ciò che hanno trovato i carabinieri all'interno dell'auto di A.R., 39enne veneziano, che mercoledì pomeriggio è stato fermato per un controllo in via Tommaseo a Padova.

Interrogato sul motivo della presenza dei due oggetti in macchina, il veneziano non ha saputo fornire una motivazione valida ed è quindi stato denunciato. I coltelli e il tirapugni sono stati posti sotto sequestro.