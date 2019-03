Fermato a piazzale Roma un uomo che minacciava i passanti con un coltello

I passanti si sono preoccupati vedendo un giovane che, urlando, minacciava tutti tenendo un coltello in mano. I primi a intervenire sono stati i militari in servizio di controllo a piazzale Roma: hanno cercato di calmarlo e, non ottenendo risultati, lo hanno disarmato e bloccato a terra - in corrispondenza della fermata A1 dell'Actv - in attesa dell'arrivo della polizia. Il tutto è successo intorno alle 23.30 di sabato.

Denuncia

Gli agenti sono arrivati nei minuti successivi e hanno raccolto le testimonianze. Oltre al coltello, il giovane aveva con sé un manganello estensibile: è stato identificato per M.E., venticinquenne di Venezia con diversi precedenti penali. Informato il giudice, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata dall’uso del coltello, porto di armi atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.