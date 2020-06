Coltivazione di marijuana in giardino: denunciato

I carabinieri di Marcon hanno scoperto ieri una rigogliosa coltivazione di piante di marijuana nel giardino dell'abitazione di un 48enne di Dese. Per qualche tempo hanno tenuto d'occhio l'abitazione, che si trova in posizione isolata in mezzo ai campi, notando un gran numero di vasi che si intravedevano anche dall’esterno. Dopodiché hanno deciso di fare una perquisizione, trovando la “piantagione” in cui erano coltivate circa 150 piantine di marijuana di altezza variabile: un orto botanico illegale, dotato di ventilazione ed irraggiamento solare.

Tutta la vegetazione è stata sequestrata e il proprietario, che di mestiere fa l'autotrasportatore, denunciato per produzione di sostanza stupefacente.