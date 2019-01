Serra di marijuana e funghi allucinogeni: giovane arrestato, minore denunciato

Un giovane poco più che 18enne arrestato nella sua abitazione di Spinea, sabato, e un minore denunciato, come riportano i quotidiani locali. È l'esito dell'operazione congiunta degli agenti della polizia locale in servizio a Marghera e Spinea, che ha portato all'individuazione di una coltivazione di marijuana e funghi allucinogeni in una stanza dell'abitazione del ragazzo portato via dagli agenti. La madre di lui, al rientro a casa, assistendo alla scena dell'arresto del figlio, si sarebbe sentita male e sarebbe stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Mirano.

Il fatto

Il maggiore dei coinvolti è stato riaccompagnato alla sua abitazione a notte fonda, dopo l'esecuzione dei rilievi. Il pm, pur confermando l'arersto, avrebbe infatti disposto la sua scarcerazione. Il minore invece, di 16 anni, sarebbe stato individuato durante un controllo del territorio della Municipale a Porto Marghera. Fermato dagli agenti è stato riconosciuto poiché noto alle forze dell'ordine, e viene trovato in possesso di 50 grammi di funghetti allucinogeni. La segnalazione arriva in procura. Al fornitore di Spinea, il ragazzo maggiorenne con la serra in casa, la polizia locale arriva successivamente, raggiungendolo nella sua abitazione e portandolo via.